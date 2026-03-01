Carte blanche De la truite à la crêpe Sainte-Brigitte
Carte blanche De la truite à la crêpe Sainte-Brigitte dimanche 29 mars 2026.
Carte blanche De la truite à la crêpe
salle des fêtes Sainte-Brigitte Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Histoire de la restauration à Sainte-Brigitte par Martine du Pontavice
Suivie de la pièce à boire et à manger Merci d’être venu, c’est courageux du Théâtre de Lorient (en partenariat avec Pontivy Communauté)
Une Carte blanche en deux temps
1 Martine du Pontavice, cheffe de la Truite de Quénécan dans les années 1980-1990, restaurera la mémoire de ce premier et unique restaurant brigittois qu’elle a créé avec Gilles du Pontavice. Elle rendra également un hommage particulier à Denise Dupuis, ancienne cuisinière au château des Forges des Salles, et à Ghislaine Le Bagousse, décédée cette année, qui a créé la crêperie La Ribote.
2 Le Théâtre de Lorient présentera Merci d’être venu, c’est courageux , une proposition à manger et à boire par Antony Cointre et Simon Delétang, dans le cadre de son itinérance sur notre territoire (partenariat culturel avec Pontivy Communauté).
Gratuit. Boissons et gâteaux bienvenus, comme à l’accoutumée.
Réservations conseillées (par texto) 06 48 25 47 00 .
salle des fêtes Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 48 25 47 00
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English :
L’événement Carte blanche De la truite à la crêpe Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté