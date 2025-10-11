Carte Blanche démocratie, résilience et fête des sols vivants Parvis de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne paris

Carte Blanche démocratie, résilience et fête des sols vivants Parvis de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne paris samedi 11 octobre 2025.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous donne rendez-vous pour une après-midi conviviale et engagée autour de l’écologie, de la citoyenneté et du jeu !Au programme de cet après-midi festif et engagé : une distribution de compost et des stands découvertes d’initiatives locales avec le Réseau Compost 11, le Syctom, les Citoyens pour le climat, la Ligue des Droits de l’Homme, la direction de la propreté urbaine, la Maison des associations et de la vie citoyenne et les Conseils de quartier.Des espaces de jeux libres (ping-pong, badminton…) seront également à disposition pour petits et grands.

Rue du General Blaise, 75011

Samedi 11 octobre, entre 14h et 18h

Accès libre

gratuit Tout public.

Parvis de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne Rue du General Blaise 75011 paris

maison.asso.11@paris.fr