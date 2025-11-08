CARTE BLANCHE ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 20:30:00

2025-11-08

Une soirée vibrante et collective sous le signe des pépites

Carte blanche rime avec chance !

Celle d’inviter ses amis artistes et musiciens rencontrés au détour de son chemin.

Lucile Pichereau, chanteuse multi-instrumentiste et à la direction artistique de cet événement, vous présentera ses pépites musicales .

Ces chansons qui, malgré le temps passé et toutes les musiques croisées, sont restées, comme des petits trésors qui nous accompagnent.

Ce concert plein de surprises est l’occasion de les rassembler et de les offrir au public, en bonne compagnie.

Durée 1h30

Tout Public Gratuit.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

