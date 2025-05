« Carte Blanche » festival de théâtre amateur – Amboise, 7 juin 2025 07:00, Amboise.

Indre-et-Loire

« Carte Blanche » festival de théâtre amateur Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Venez assister au festival de théâtre amateur « Carte Blanche » le 7 et 8 juin 2025.

Au programme

Samedi 7 juin

14h « Les Quinquas » par la Cie Noizygolos. Durée 1h15.

17h « Renata » par le Théâtre Nouvelle Lune. Durée 1h15.

20h « Vertille, hauts et courts » par la Cie Decalcophonie. Durée 50 minutes.

Dimanche 8 juin

14h « Les poupées anciennes » par la Cie Rêves en liberté. Durée 1h15.

17h « Liberté, Égalité, Féminité » par la Cie l’Auguste Mimésis. Durée 1h20.

Participation libre. .

Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

English :

Attend the « Carte Blanche » amateur theater festival on June 7 and 8, 2025.

German :

Besuchen Sie das Amateurtheaterfestival « Carte Blanche » am 7. und 8. Juni 2025.

Italiano :

Partecipate al festival di teatro amatoriale « Carte Blanche » il 7 e 8 giugno 2025.

Espanol :

Asista los días 7 y 8 de junio de 2025 al festival de teatro aficionado « Carte Blanche ».

L’événement « Carte Blanche » festival de théâtre amateur Amboise a été mis à jour le 2025-05-20 par OFFICE AMBOISE