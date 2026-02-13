Carte blanche Issy-Nature ★ Bruxelles sauvage, faune capitale, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Carte blanche Issy-Nature ★ Bruxelles sauvage, faune capitale Dimanche 15 février, 18h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

En vue de l’ouverture à venir du Centre socio culturel des Épinettes et à l’occasion de la manifestation départementale La science se livre, la Halle des Épinettes vous propose d’aborder la culture scientifique au cinéma et la biodiversité en ville. Avec le réseau Issy-Nature, elle vous accueille pour une ciné-rencontre avec le réalisateur de :

Bruxelles sauvage, faune capitale, dimanche 15 février 2026 à 18 h, entrée gratuite sur réservation conseillée, public adulte et adolescent dès le collège.

Documentaire de Bernard Crutzen, Belgique, 2015, 52 min.

Un soir que je rentrais chez moi à vélo, je tombe nez-à-nez avec un renard qui me barre le passage et me regarde avec l’air de dire : Que fais-tu là ? Depuis lors, je cherche à lui retourner la question : Et toi, que fais-tu à Bruxelles ? La ville est-elle pour toi ?

Projection en présence du réalisateur, suivie d’un échange sur notre cohabitation avec les animaux sauvages en ville, animé par le Réseau Issy-Nature. Durée : 30 minutes

La science se livre, initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, vise de manière ludique et éducative à développer des actions scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Pour cette 30ème édition, la manifestation est placée sous le signe de l’imaginaire.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Le réalisateur Bernard Crutzen sur le tournage de Bruxelles sauvage, faune capitale © Dalton distribution