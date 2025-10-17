Carte blanche l’atelier Loraine B Biarritz
Carte blanche l'atelier Loraine B Biarritz samedi 7 mars 2026.
Carte blanche l’atelier Loraine B
11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Un week-end placé sous le signe de la création et du partage !
Stage à partir de 16 ans.
L’Atelier Loraine B invite à plonger dans un univers artistique foisonnant, où les disciplines se croisent et se répondent Atelier créatifs, Photographie, Ecriture, Voix & Corps, danse, musique, performances. Deux jours pour expérimenter, explorer et inventer ensemble dans une ambiance conviviale et inspirante. .
11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr
