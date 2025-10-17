Carte blanche l’atelier Loraine B

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Un week-end placé sous le signe de la création et du partage !

Stage à partir de 16 ans.

L’Atelier Loraine B invite à plonger dans un univers artistique foisonnant, où les disciplines se croisent et se répondent Atelier créatifs, Photographie, Ecriture, Voix & Corps, danse, musique, performances. Deux jours pour expérimenter, explorer et inventer ensemble dans une ambiance conviviale et inspirante. .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

English : Carte blanche l’atelier Loraine B

German : Carte blanche l’atelier Loraine B

Italiano :

Espanol : Carte blanche l’atelier Loraine B

L’événement Carte blanche l’atelier Loraine B Biarritz a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Biarritz