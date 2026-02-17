Carte Blanche – Les Smooths Mystère Comedy Club Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 19:00 – 20:15
Gratuit : non Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche) Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les Smooths ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique. Tarif : Réservation gratuite + Prix libre Ouverture du bar à 17H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche
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