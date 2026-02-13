Carte Blanche, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Carte Blanche Samedi 7 mars, 14h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Tarif prix libre / Tarif salle de concert entre 9 et 12€

Le collectif Meigmā présente Carte Blanche

Meigmā revient juste avant le début du printemps pour la 4ᵉ édition de son format , et investit à nouveau Mains d’Œuvres.

07.03.2026

14:00 – 00:00

Tout va trop vite. Les corps suivent des rythmes qui ne sont pas les leurs.

On serre les dents, on accélère, on en oublie de respirer.

On produit, on consomme, on tient, jusqu’à ce que le corps cède un peu.

Alors on s’arrête, non pas pour disparaître mais pour rester.

Le souffle revient par vagues.

La musique s’infiltre sous la peau.

Le cœur trouve une cadence habitable.

D’autres corps s’approchent, fatigués, attentifs, présents.

Ensemble, on décélère. Et quelque chose change, sans bruit.

Pensé comme une traversée collective, l’événement se déploie sur une journée, de 14h à 23h30. Des propositions artistiques et sensibles s’y répondent, entre temps d’écoute, moments de parole, pratiques corporelles et expériences musicales.

Des pratiques somatiques aux concerts live, en passant par un marché de créateur·ices conçu comme un espace de rencontre, chaque proposition participe à une même dynamique : déplacer l’attention et créer des espaces de présence.

Certain·es visages familiers reviennent, artistes et complices. De nouvelles voix s’ajoutent. Le dialogue se construit entre les corps, les images, les mots et le son.

DA et graphisme par : Anouk Baffray, Nathan Mandon et Luan Charlaix

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Anouk Baffray, Nathan Mandon et Luan Charlaix