Carte blanche Milos Asian – Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Charente

Carte blanche Milos Asian Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-14 20:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Nourri au biberon des musiques du monde entier, Milos a toujours été un artiste à part, capable de se réinventer et de papillonner entre les styles, en équilibre toujours instable…

.

Théâtre Le Château Place de Verdun

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

English : Carte blanche Milos Asian

Nourished by music from all over the world, Milos has always been an artist in a class of his own, capable of reinventing himself and flitting between styles, always maintaining an unstable balance…

German : Carte blanche Milos Asian

Milos hat die Musik der ganzen Welt mit der Muttermilch aufgesogen und war schon immer ein eigenständiger Künstler, der sich immer wieder neu erfinden und zwischen den Stilen flattern konnte, immer in einem labilen Gleichgewicht…

Italiano : Carte blanche Milos Asian

Nutrito dalla musica di tutto il mondo, Milos è sempre stato un artista a sé stante, capace di reinventarsi e di passare da uno stile all’altro, mantenendo sempre un equilibrio instabile…

Espanol : Carte blanche Milos Asian

Alimentado por la música de todo el mundo, Milos siempre ha sido un artista con clase propia, capaz de reinventarse y revolotear entre estilos, manteniendo siempre un equilibrio inestable…

