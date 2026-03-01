Carte Blanche n°12 Bibliothèques Vivantes Bibliothèque La Fontaine des Mots Plombières-les-Bains

Carte Blanche n°12 Bibliothèques Vivantes

Bibliothèque La Fontaine des Mots 8 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de la 12ème Carte Blanche du Petit b, l’Espace Berlioz s’est porté volontaire pour organiser la 4e édition des Journées du Patrimoine Humain dans la commune de Plombières-les-Bains.

Rendez-vous le 21 et 22 mars à la Bibliothèque La Fontaine des mots afin d’emprunter délicatement l’un de nos livres vivants Louise, Jacques, Marine, Sophie, Xavier et Marie-Anne.

Ce festival a été initié par Scènes Vosges et vous pourrez découvrir à cette occasion, 137 histoires personnelles dans 23 lieux différents situés au sein de différentes communes.

Téléchargez le programme complet de l’évènement depuis le site: www.scenes-vosges.com ou retrouvez la version papier au Petit b, à la Bibliothèque ou à la Mairie de Plombières-les-Bains.

Quelques mots sur l’esprit général de l’évènement:

Pour cette édition 2026, les Journées du Patrimoine Humain s’inscrivent plus que jamais comme un temps de respiration collective. À travers ce projet, Scènes Vosges affirme une conviction forte chaque parcours de vie est porteur de sens, chaque récit mérite d’être entendu, chaque instant peut être porteur d’une part d’humanité.

Les Bibliothèques vivantes ne sont pas seulement des lieux ce sont des refuges de dialogue. Des espaces bienveillants, guidés par des Bibliothécaires attentifs, où l’on écoute d’abord pour entendre, pour comprendre, puis pour échanger.Tout public

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Bibliothèque La Fontaine des Mots 8 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 12th Carte Blanche du Petit b, Espace Berlioz has volunteered to organize the 4th edition of the Journées du Patrimoine Humain (Human Heritage Days) in Plombières-les-Bains.

Join us on March 21 and 22 at the La Fontaine des mots Library to borrow one of our living books: Louise, Jacques, Marine, Sophie, Xavier and Marie-Anne.

This festival was initiated by Scènes Vosges, and on this occasion you can discover 137 personal stories in 23 different locations in different communes.

Download the full program from www.scenes-vosges.com or pick up a hard copy at Petit b, the library or Plombières-les-Bains town hall.

A few words about the general spirit of the event:

For this 2026 edition, the Journées du Patrimoine Humain are more than ever a time for collective breathing. Through this project, Scènes Vosges is asserting a strong conviction: every life story has meaning, every story deserves to be heard, every moment can carry a piece of humanity.

The Living Libraries are not just places: they are refuges for dialogue. Caring spaces, guided by attentive librarians, where we listen first to hear, understand and then exchange.

L’événement Carte Blanche n°12 Bibliothèques Vivantes Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par OT REMIREMONT