Carte blanche par le Conservatoire Jacques Ibert du 19ème arrondissement Médiathèque James Baldwin Paris

Les élèves et professeurs du Conservatoire vous donnent rendez-vous le mercredi 18 février pour une rencontre du texte et de la danse autour d’influences musicales jazz et hip-hop.

Le Jazz et le Hip-Hop seront à l’honneur lors d’une carte blanche à la médiathèque, imaginée par les élèves du conservatoire de l’arrondissement.

Le mercredi 18 février 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



