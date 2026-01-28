Carte blanche par le Conservatoire Jacques Ibert du 19ème arrondissement Médiathèque James Baldwin Paris
Les élèves et professeurs du Conservatoire vous donnent rendez-vous le mercredi 18 février pour une rencontre du texte et de la danse autour d’influences musicales jazz et hip-hop.
Le Jazz et le Hip-Hop seront à l’honneur lors d’une carte blanche à la médiathèque, imaginée par les élèves du conservatoire de l’arrondissement.
Le mercredi 18 février 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation
Public jeunes et adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
