Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Carte blanche pour nos musiciens Salle l’Empire Auxonne

Carte blanche pour nos musiciens Salle l’Empire Auxonne samedi 22 novembre 2025.

Carte blanche pour nos musiciens

Salle l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Concert avec l’Harmonie du Val de Saône   .

Salle l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   harmonie.auxonne@gmail.com

English : Carte blanche pour nos musiciens

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carte blanche pour nos musiciens Auxonne a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Cap Val de Saône