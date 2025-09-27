Carte Blanche Radio Ravioli Records La Barakason Rezé

Carte Blanche Radio Ravioli Records La Barakason Rezé samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:00 – 22:30

Gratuit : non 10€ à 12€

Cette soirée en partenariat avec le studio Radio Ravioli est l’occasion de mettre en lumière le travail de l’ombre de cette institution pour bon nombre de musicien·nes émergent·es. C’est aussi l’opportunité d’ouvrir une fenêtre sur le paysage de la création musicale actuelle pour découvrir quelques trésors de l’ouest : les grandes vallées psyché de Tago Mago, le jardin pop de Simone d’Opale, la coldwave des forêts sombres de Championne ou encore les créatures hybrides d’Iris 2000, entre RnB et hyperpop.Un rendez-vous pour rester à la page, se retrouver et s’abreuver de ce que nos artistes font de meilleur pour démarrer la saison en pleine forme !

La Barakason Rezé

