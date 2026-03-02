Carte Blanche Shlago Bingo Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 21:00 –

Gratuit : non entrée libre | 5€ la grille Tout public

???? Uno ! Uno ! Uno ! Uno ! Shlago Bingo ! Pour remettre du contexte, un shlag c’est un paumé, c’est un crados et c’est quelqu’un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Alors nous, à la @shlaghouse, la maison des shlags quoi, on a décidé de faire un bingo, mais shlag, donc un shlago bingo. Sur le principe c’est presque pareil, mais pas vraiment. Y’a pas de numéro sur nos grilles, alors ça va faire friser les puristes, mais comme on est shlag, on les a viré pour mettre des images c’est plus simple. ???? Quand @monica_gole tire une boule, @sosamstick annonce le numéro et @dj_tonkar déclenche un son ou alors une chorégraphie ou un sketch, ou bien les 3 en même temps et puis le public identifie la case qui correspond avec l’aide des @les_radasses. On avance comme ça de case en case, de performance en performance jusqu’au bingo. Là c’est la fête, on prend une photo, on donne le lot et c’est reparti. Car le bingo c’est la fête et la fête c’est le bingo !

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



Afficher la carte du lieu Taproom Aerofab et trouvez le meilleur itinéraire

