Carte blanche spéciale Halloween The Ugly Stepsister Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Carte blanche spéciale Halloween The Ugly Stepsister

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

La commission des Ambassadeurs, les bénévoles de 15 à 25 ans du cinéma Les Cinéastes, vous propose une soirée cinéma spéciale Halloween avec la projection du film The Ugly Stepsister de Emilie Blichfeldt, une revisite de Cendrillon, du point de vue de la belle-soeur… Séance suivie d’un quizz.

Pour l’occasion, ils vous ont préparés un quizz et un blindtest à la suite de la projection. .

English :

The Ambassadeurs committee, volunteers aged 15 to 25 from Les Cinéastes cinema, are offering a special Halloween movie night with a screening of Emilie Blichfeldt’s The Ugly Stepsister, a revisit of Cinderella from the point of view of the stepsister… Screening followed by a quiz.

German :

Die Kommission der Botschafter, die 15- bis 25-jährigen Freiwilligen des Kinos Les Cinéastes, bietet Ihnen einen speziellen Halloween-Kinoabend mit der Vorführung des Films The Ugly Stepsister von Emilie Blichfeldt, einer Neuinterpretation von Aschenputtel aus der Sicht der Schwägerin… Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Quiz statt.

Italiano :

Il comitato degli Ambasciatori, volontari di età compresa tra i 15 e i 25 anni del cinema Les Cinéastes, organizza una serata speciale di Halloween con la proiezione di The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt, una rivisitazione di Cenerentola dal punto di vista della sorellastra… Proiezione seguita da un quiz.

Espanol :

El Comité de Embajadores, voluntarios de 15 a 25 años de Les Cinéastes, organiza una velada especial de Halloween con la proyección de La hermanastra fea, de Emilie Blichfeldt, una nueva versión de Cenicienta desde el punto de vista de la hermanastra… Proyección seguida de un concurso.

