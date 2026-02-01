Carte de l’amitié Condé-sur-Vire
Carte de l’amitié Condé-sur-Vire lundi 23 février 2026.
Carte de l’amitié
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 16:00:00
2026-02-23
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble située à Condé-sur-Vire vous propose de nombreuses activités à partager en famille.
Celles-ci sont animées par des bénévoles du territoire.
Elles sont accessibles par tout le monde, tout âge de 0 à 99 ans, habitants de Condé-sur-Vire et les communes alentours.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou avoir de plus amples informations ! .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
