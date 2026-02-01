Carte de Pêche journée, semaine,annuelle en vente !!! Office de Tourisme Carhaix-Plouguer

Carte de Pêche journée, semaine,annuelle en vente !!!

Office de Tourisme 8 place de l’Aiguillon Carhaix-Plouguer Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Pour vous conseiller au mieux, le président du Club de Pêche de Carhaix sera présent à l’Office de Tourisme pour répondre à toutes vos questions techniques et vous vendre votre carte de pêche 2026 ( journée, semaine ou annuelle)

RDV le vendredi 20 février à l’Office. .

Office de Tourisme 8 place de l’Aiguillon Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 03 16

