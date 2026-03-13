Carte de printemps Bibliothèque de Créances Créances
Carte de printemps Bibliothèque de Créances Créances mardi 14 avril 2026.
Carte de printemps
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Atelier créatif pour tout public à partir de 6 ans.
Collage et peinture pour réaliser une carte postale de saison. .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Carte de printemps
L’événement Carte de printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-13 par Côte Ouest Centre Manche