Carte de printemps Bibliothèque de Créances Créances

Carte de printemps 105 rue des Écoles Créances 2026-04-14

Carte de printemps Bibliothèque de Créances Créances mardi 14 avril 2026.

Carte de printemps

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Atelier créatif pour tout public à partir de 6 ans.
Collage et peinture pour réaliser une carte postale de saison.   .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Carte de printemps

L’événement Carte de printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-13 par Côte Ouest Centre Manche

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