Carte de vœux à planter ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Les vœux de la nouvelle année 2026 se souhaitent jusqu’à la fin du mois de janvier ! Alors profitez-en vite pour confectionner une carte de vœux personnalisée avec des graines de plantes locales et agissez en faveur du plan biodiversité !

Le mardi 13 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

Sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS



