Carte de vœux linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris
Carte de vœux linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 8 janvier 2026.
Carte de vœux linogravure
Rejoignez-nous pour un événement passionnant où vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et créer des cartes de vœux uniques en linogravure !
Que vous soyez un artiste expérimenté ou un débutant, cet événement est idéal pour tous ceux qui souhaitent apporter une touche personnelle à leurs vœux de fin d’année.
Alors, rendez-vous à Feuille Blanche, Café Noir et laissez libre cours à votre imagination !
Repartez avec 5 cartes de voeux personnalisées imprimées manuellements, avec vos motifs ou des motifs prédéfinis.
Tarif 37€
Repartez avec 5 cartes de voeux personnalisées imprimées manuellements, avec vos motifs ou des motifs prédéfinis.
Le jeudi 08 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
payant
37€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-08T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-08T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/