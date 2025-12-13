Carte de vœux linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris

Carte de vœux linogravure

Rejoignez-nous pour un événement passionnant où vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et créer des cartes de vœux uniques en linogravure !

Que vous soyez un artiste expérimenté ou un débutant, cet événement est idéal pour tous ceux qui souhaitent apporter une touche personnelle à leurs vœux de fin d’année.

Alors, rendez-vous à Feuille Blanche, Café Noir et laissez libre cours à votre imagination !

Repartez avec 5 cartes de voeux personnalisées imprimées manuellements, avec vos motifs ou des motifs prédéfinis.

Tarif 37€

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

37€

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/