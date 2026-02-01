Carte d’hiver Créances

Carte d’hiver

105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Lecture et atelier créatif pour tout public à partir de 6 ans.

Réalisation d’une carte postale de saison.

> pour tout public. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

