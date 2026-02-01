Carte d’hiver Créances
Carte d’hiver Créances mercredi 18 février 2026.
105 rue des Écoles Créances Manche
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Lecture et atelier créatif pour tout public à partir de 6 ans.
Réalisation d’une carte postale de saison.
> pour tout public. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Carte d’hiver
