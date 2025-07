Carte magique en scrapbooking Condé-sur-Vire

Carte magique en scrapbooking Condé-sur-Vire jeudi 10 juillet 2025.

Carte magique en scrapbooking

14A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.

Des activités à la fois pour les adultes mais aussi pour les adultes et les enfants.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

14A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

English : Carte magique en scrapbooking

The family section of the Bien Vivre Ensemble association offers a wide range of activities during the school vacations.

Activities for both adults and children.

Don’t hesitate to contact us for further information.

German :

Das Familienzentrum des Vereins Bien Vivre Ensemble bietet Ihnen während der Schulferien zahlreiche Aktivitäten an.

Es gibt Aktivitäten sowohl für Erwachsene als auch für Erwachsene und Kinder.

Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

Italiano :

La sezione famiglia dell’associazione Bien Vivre Ensemble offre un’ampia gamma di attività durante le vacanze scolastiche.

Attività per adulti e bambini.

Non esitate a contattarci per maggiori informazioni.

Espanol :

La sección familiar de la asociación Bien Vivre Ensemble ofrece una amplia gama de actividades durante las vacaciones escolares.

Actividades tanto para adultos como para niños.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.

