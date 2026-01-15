Carte passionnée pour la Saint-Valentin Espace des Mondes Polaires Prémanon
Carte passionnée pour la Saint-Valentin
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tu es en froid avec un être cher ? Tu veux faire fondre le cœur d’un(e) amoureux(se) ? Tu veux souhaiter la Saint-Valentin à ton(a) meilleur(e) ami(e) ? Confectionne-lui une belle carte passionnée en lien avec les pôles et envoie-lui un souvenir de l’Espace des Mondes Polaires !
Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
