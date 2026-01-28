Carte Postale au pays des soufflants Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset

Carte Postale au pays des soufflants

Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Embarquez pour un voyage musical unique avec les élèves des classes d’accordéon et de clarinette du conservatoire de Vichy-Communauté, en compagnie des écoles de musiques de Cébazat et Ennezat.

Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

Embark on a unique musical journey with accordion and clarinet students from the Vichy-Communauté conservatory, accompanied by the Cébazat and Ennezat music schools.

