Carte Postale au pays des soufflants Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset
Carte Postale au pays des soufflants Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset dimanche 1 mars 2026.
Carte Postale au pays des soufflants
Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Embarquez pour un voyage musical unique avec les élèves des classes d’accordéon et de clarinette du conservatoire de Vichy-Communauté, en compagnie des écoles de musiques de Cébazat et Ennezat.
.
Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a unique musical journey with accordion and clarinet students from the Vichy-Communauté conservatory, accompanied by the Cébazat and Ennezat music schools.
L’événement Carte Postale au pays des soufflants Cusset a été mis à jour le 2026-02-23 par Vichy Destinations