Carte sensible collaborative Bibliothèque Trédaniel

Bibliothèque 2 Rue des Tilleuls Trédaniel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La bibliothèque de Trédaniel vous invite à venir rencontrer Neven Denis et Mehdi Boubekeur autour du travail cartographique qu’ils ont réalisé avec les habitants et habitantes du territoire du Mené, puis à participer à un atelier collaboratif pour créer une carte sensible commune de Trédaniel et alentours. Tous et toutes, venez partager votre regard sur notre territoire ! Ce premier atelier sera suivi d’autres dans l’année. .

