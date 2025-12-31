Carte souvenir, carte à offrir avec Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes Samedi 7 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’illustrateur rennais Mickaël Jourdan, à l’univers tendre et minimaliste propose un atelier créatif en continu.

Un atelier créatif où petits et grands composent leur propre carte à partir d’un univers graphique doux et sensible sur le thème de l’eau.

Dès 5 ans – L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Début : 2026-02-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T19:00:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



