#CarteBlanche Étienne Mbappé – COUNTRY-SIDE Le Baiser Salé Paris samedi 11 octobre 2025.

Étienne Mbappé débarque avec sa bande de virtuoses pour te faire swinguer sur un cocktail explosif de Country-Folk, pimenté aux saveurs brûlantes de son Afrique natale. Après avoir bossé dur sur ce projet, qui a au fil de la carte blanche pu être travaillé, expérimenté, tordu, poli, pour devenir une pépite, unique à chaque concert. Il offre un son unique, frais et vibrant, qui transporte direct loin du tumulte urbain.

Avec Christophe qui dégaine piano et violon, Phil en mode multi-instrumentiste sur guitare, mandoline et violoncelle, Anthony à la guitare et Nicolas qui fait trembler la batterie, ce crew balance des morceaux doux et puissants à la fois, où les arpèges cristallins flirtent avec des rythmes africains qui te font danser même assis.

C’est le genre de concert qui te prend aux tripes et te file une dose de chaleur et de bonne vibes à revendre. Country et Afrique s’embrassent, se tournent autour, et finissent par te faire danser dans une ronde pleine de magie et de groove. Bref, ça va envoyer du lourd, alors viens te faire secouer les sens !

Préparez-vous à un voyage musical qui déchire !

Le samedi 11 octobre 2025

de 21h30 à 22h45

De 10 à 30 euros.

Tout public.

