CarteBlanche NATHAN MOLLET Le Baiser Salé Paris

Il y a dans la musique de Nathan Mollet quelque chose de profondément personnel, presque introspectif. Une écriture fine, sensible, façonnée au fil des années à la croisée de l’intuition et du travail minutieux. Ses projets, fruit de longues heures de recherche et de jeu au piano, sont nés d’un désir simple mais essentiel : créer un lien sincère avec l’auditeur, l’inviter dans un univers où chaque note raconte une émotion, un instant, une respiration.

Formé au contact des grands maîtres du jazz – Bill Evans, Keith Jarrett, Hank Jones – et influencé par des artistes contemporains comme Pat Metheny, Avishai Cohen, Ben Wendel, Tigran Hamasyan ou Pedro Martins, Nathan développe un langage musical à la fois ancré dans la tradition et résolument tourné vers l’avenir.

Dès l’enfance, il improvisait, inventait des boucles, jouait avec les silences et les surprises. Le piano est devenu pour lui un espace de liberté totale, capable d’exprimer autant la douceur que l’élan, la contemplation que l’audace. Avec une palette de nuances toujours plus large, il explore des territoires émotionnels variés, laissant place à l’imprévu, au sensible, au vivant.

En parallèle du jazz, ses compositions s’ouvrent aujourd’hui à d’autres esthétiques : la pop, les musiques électroniques, le folk ou l’alternatif. Ses inspirations sont multiples – des Beatles à Radiohead, en passant par Nick Drake, Saya Gray, Sampha ou Louis Cole – et viennent enrichir un univers sonore singulier, hybride, poétique.

Lors de sa résidence au Baiser Salé, Nathan sera entouré qui viendront ponctuer chaque concert de couleurs nouvelles. Plus qu’une simple série de dates, cette résidence est pensée comme un laboratoire de création, un terrain d’expérimentation où le partage et l’émotion sont au cœur de chaque performance.

Entre lien sincère avec l’auditeur et longues heures de recherche et jeu au piano, Nathan Mollet nous invite dans un univers où chaque note raconte une émotion, un instant, une respiration…

Le jeudi 22 janvier 2026

de 21h00 à 23h55

payant Tarif Web : 22 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Adhérents : 17 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

