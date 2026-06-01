Cartells – À l’affiche des luttes, Le Nautilus, Perpignan

Cartells – À l’affiche des luttes Samedi 6 juin, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Archives citoyennes pour l’Égalité.

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

APPEL À CONTRIBUTIONS

INTRODUCTION

Pour sa 5ème édition, nous proposons une exposition participative d’affiches militantes de lutte contre les discriminations, par le biais d’une collecte d’archives ouvertes à toustes : collectifs et organisations associatives, syndicales ou politiques, citoyen.ne.s concerné.e.s, mémoires militant.e.s locales, activistes de nos archives en sommeil.

NOTE D’INTENTION

Nous proposons ce travail de collecte et de restitutions publiques, comme vecteur d’histoire(s), de réflexion et de rencontre. En recherchant et rassemblant avec vous ces archives, nous souhaitons fabriquer du commun, (re)tisser des liens entre toutes et tous, susciter du débat citoyen et valoriser les initiatives solidaires et les luttes collectives.

Dans un contexte de polarisation du débat, il nous semble pertinent d’offrir un espace d’échange et de réflexion autour de notre mémoire iconographique commune et de mettre en lumière les luttes d’hier en se confrontant à celles d’aujourd’hui.

QUELS CONTENUS ET SUPPORTS ?

Le projet se concentre en 1er lieu sur les affiches récentes de lutte pour l’égalité ;

Pour enrichir ce corpus principal d’affiches, d’autres supports sont collectés : Stickers, tracts, T-Shirts, banderoles, objets divers, photographies et œuvres graphiques ;

Sous forme de supports physiques originaux, de reproductions et/ou de versions numériques.

LANCEMENT DE LA COLLECTE

Venez à la rencontre de nos archivistes qui investissent la grande salle au 1er étage du tiers-lieu Le Nautilus à partir du 3 juin 2026.

Exposition

Présentation évolutive des fruits de la collecte, inspirée du dispositif participatif de la Grande Lessive. Un espace d’affichage libre, des projections, un espace “Servez-vous !”

Ateliers numérisation et reproduction

Numérisation et impressions effectuées sur place des contenus proposé

Entretiens

Collecte d’informations sur les contenus et réalisation d’entretiens sonores avec les contributeurs.

QUELLES RESTITUTIONS ?

Une exposition participative et évolutive (sur le mode de la Grande Lessive) au Nautilus du 03 au 26 juin 2026

Une mise en ligne progressive des contenus (sur un site dédié et/ou une plateforme collaborative non marchande)

Une exposition itinérante “clé en main” prête à être diffusée à l’horizon 2027

COMMENT PARTICIPER ?

Contactez-nous pour convenir d’un rdv et répondre à vos questions

Effectuez un 1er recensement et photographiez vos archives pour les prévisualiser

Les supports originaux seront numérisés et imprimés sur place et pourront être immédiatement restitués aux contributeurs

Les supports originaux qui nous seront confiés à titre temporaire feront l’objet de constats d’état de bons de prêts.

Les organisations disposant de stocks d’affiches, tracts et/ou stickers à peuvent en faire don pour distribution gratuite au public dans l’espace “Servez-vous !”

APPEL À BÉNÉV♥LES : pour assurer l’accueil des contributeurs et du public, rejoignez notre équipe d’archivistes bénévoles !

CONTACTS cartells.expo@gmail.com

♥ Kevin Courtois 07 81 20 51 68

♥ Hélène Lompech 06 76 53 17 36

♥ Philippe Deblauwe 06 75 04 26 77

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}] [{« link »: « mailto:cartells.expo@gmail.com »}]

Samedi 6 juin 2026 ☀ 18h vernissage — Exposition du 3 au 25 juin #Affiches #Art #Citoyen.ne.s