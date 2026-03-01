Cartels vagabonds : performance Maison de Victor Hugo PARIS
Cartels vagabonds : performance Maison de Victor Hugo PARIS samedi 21 mars 2026.
Deux groupes d’étudiants de deux universités
franciliennes proposent leur regard personnel sur des œuvres de de la
collection permanente et de l’exposition « Hugo décorateur » à travers
les cartels vagabonds rédigés lors des ateliers d’écriture et de
séminaires menés par leurs enseignants.
Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du séminaire « La littérature au
musée » proposé par Xavier Galmiche aux étudiants du Master des Métiers de
l’édition de l’Europe centrale et orientale et du Master de Communication
Interculturelle et Muséologie de Sorbonne Université, ainsi que dans l’Atelier
d’écriture « Ecrire au Musée: cartels littéraires » proposé par
Caroline Marie aux étudiants en Licence « Création littéraire et
littératures du monde » de l’Université Paris 8.
Cartels vagabonds
performance par les étudiantes
et les étudiants
Sorbonne Université et Paris 8
samedi 21 mars 2026 à 15h00
Maison de Victor Hugo,
exposition « Hugo décorateur »
durée : 1h
entrée gratuite sur
inscription
A partir des cartels dont ils sont auteurs, les étudiantes et les étudiants de deux universités franciliennes vous proposent une performance ludique permettant une découverte inédite de l’univers et des décors hugoliens.
Le samedi 21 mars 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/cartels-vagabonds-performance
