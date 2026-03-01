Cartels vagabonds : performance Maison de Victor Hugo PARIS

Deux groupes d’étudiants de deux universités

franciliennes proposent leur regard personnel sur des œuvres de de la

collection permanente et de l’exposition « Hugo décorateur » à travers

les cartels vagabonds rédigés lors des ateliers d’écriture et de

séminaires menés par leurs enseignants.

Cette

initiative s’inscrit dans le cadre du séminaire « La littérature au

musée » proposé par Xavier Galmiche aux étudiants du Master des Métiers de

l’édition de l’Europe centrale et orientale et du Master de Communication

Interculturelle et Muséologie de Sorbonne Université, ainsi que dans l’Atelier

d’écriture « Ecrire au Musée: cartels littéraires » proposé par

Caroline Marie aux étudiants en Licence « Création littéraire et

littératures du monde » de l’Université Paris 8.

Cartels vagabonds

performance par les étudiantes

et les étudiants

Sorbonne Université et Paris 8

samedi 21 mars 2026 à 15h00

Maison de Victor Hugo,

exposition « Hugo décorateur »

durée : 1h

entrée gratuite sur

inscription

A partir des cartels dont ils sont auteurs, les étudiantes et les étudiants de deux universités franciliennes vous proposent une performance ludique permettant une découverte inédite de l’univers et des décors hugoliens.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/cartels-vagabonds-performance



