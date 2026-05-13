Cartes à broder : L’art du fil et de la ligne, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Cartes à broder : L’art du fil et de la ligne Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Pont-Aven Finistère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À partir des motifs inspirés de l’univers de Jean Painlevé et réalisés par les travailleurs de l’ESAT avec Liz Hascoët, une médiatrice culturelle vous propose d’ajouter de la matière sur une carte à broder. À l’aide de fils colorés et d’une aiguille, suivez les lignes et créez votre propre carte brodée, une façon simple et étonnante de lier le trait à la matière.

Rendez-vous en salle Julia.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

À partir des motifs inspirés de l’univers de Jean Painlevé et réalisés par les travailleurs de l’ESAT avec Liz Hascoët, une médiatrice culturelle vous propose d’ajouter de la matière sur une carte à …

©Musée de Pont-Aven