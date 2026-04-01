Cartes à semer Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Cartes à semer

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Avec des graines de la pâte à papier et un peu de créativité, fabriquez une carte qui aura deux vies. Une première où vous l’écrirez. Et une seconde où, une fois plantée, elle donnera de jolies fleurs.

Sur réservation à partir de 6 ans Animé par Au fil du Queffleuth et de la Penzé .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Cartes à semer

L’événement Cartes à semer Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX