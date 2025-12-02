CARTES BLANCHES – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor

CARTES BLANCHES Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE PRÉSENTE : CARTES BLANCHESMARDI 2 DÉCEMBRE – 20H30CARTES BLANCHESPAR MOURAD MERZOUKILes retrouvailles complices de six danseurs de hip-hopCartes blanches de Mourad Merzouki, est un spectacle créé en 2016, à l’occasion des 20 ans de sa compagnie Käfig. Pour cette date-anniversaire, l’artiste chorégraphe a voulu dresser un panorama de l’évolution du hip-hop sur plusieurs décennies. Mourad Merzouki a fort logiquement fait appel à six danseurs d’exception, six complices, qui ont partagé la vie de la compagnie depuis Par Mouraes débuts et à qui il voulait rendre hommage. Six talents qui se retrouvent, réunis dans un salon baroque, pour donner un aperçu de leur talent respectif et, au-delà, célébrer en mouvements(s) ce chemin de danse qu’ils ont ensemble parcouru.Figure du hip hop depuis 30 ans, Mourad Merzouki est un artiste qui a exploré tous les esthétismes : le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Il fut même conseiller de l’équipe de France de natation artistique lors des JO de 2024.« Magistral, humain et plein d’humour, le sextuor dépasse de loin le spectacle de circonstance ». dansercanalhistoriqueCompagnie KäfigDirection artistique et chorégraphie : Mourad MerzoukiLumières : Yoann Tivoli assisté de Nicolas FaucheuxSur des musiques d’Armand AmarEn collaboration avec Hugo Gonzalez-Pioli pour le morceau Barock et avec AS’N pour le morceau FreestyleIngénierie son : Vincent JoinvilleScénographie : Mourad Merzouki, en collaboration avec Yoann TivoliCostumes : Emilie CarpentierInterprétation : Anthony Yuri Alves, Rémi RMS Autechaud, Kadel Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Sabri Mucho Colin, Evan DiguetProduction Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie KäfigLa compagnie Käfig est en résidence au Théâtre Théo Argence – Ville de Saint-Priest. La compagnie Käfig est également soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle en Scènes.Durée 1hFood truck à votre service dès 19h L’entrée en salle se fait 30 minutes avant l’heure de la représentation.Afin d’organiser I’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions, la réservation devra être formulée exclusivementauprès du service billetterie au guichet, par téléphone (04 90 33 96 80) ou par mail (billetterie.auditorium@vaucluse.fr).

AUDITORIUM JEAN-MOULIN 971 CHEMIN DES ESTOURANS 84250 Le Thor 84