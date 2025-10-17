Cartes blanches aux étudiants et étudiantes de l’EPAS Cave à Musique Mâcon

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

2025-10-17

Depuis presque 10 ans, l’École Professionnelle des Arts de la Scène basée à Mâcon forme en 3 ans des artistes pluridisciplinaires. Pour valider leur cursus, les étudiants présentent, chaque année à la Cave à Musique, à un jury composé de professionnels du spectacle leurs cartes blanches , des créations originales où se mêlent le théâtre, le chant et la danse.

Aujourd’hui diplômés de l’EPAS, ils reviennent présenter leurs univers au public mâconnais lors d’une carte blanche. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

