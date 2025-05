Cartes Blanches – Bourges, 10 mai 2025 19:30, Bourges.

Cher

Cartes Blanches 34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-05-10 19:30:00

Début : 2025-05-10 19:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-10

2025-05-14

2025-05-16

2025-05-17

Venez découvrir le talent des élèves de fin de cycle lors des examens publics des conservatoires et écoles de musique du Cher !

Les élèves présenteront, sur plusieurs après-midis et soirées, leurs prestations de danse et de musique. EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Come and discover the talent of students at the end of their cycle during public examinations at conservatoires and music schools in the Cher department!

German :

Entdecken Sie das Talent der Schüler am Ende ihres Zyklus bei den öffentlichen Prüfungen der Konservatorien und Musikschulen des Departements Cher!

Italiano :

Venite a scoprire il talento degli studenti al termine dei loro studi durante gli esami pubblici dei conservatori e delle scuole di musica del dipartimento Cher!

Espanol :

Venga a descubrir el talento de los estudiantes que finalizan sus estudios durante los exámenes públicos de los conservatorios y escuelas de música del departamento de Cher

