Cartes de Saint Valentin Ervy-le-Châtel

Mercredi 11 février ERVY-LE-CHATEL Cartes de Saint Valentin. De 15h à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

De 3 à 5 ans.

Nos chers petits pourront découvrir leurs talents artistiques en complétant des cartes de St Valentin, grâce à crayons, autocollants et formes !

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

