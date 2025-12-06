CARTES DE VOEUX 2026 Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
CARTES DE VOEUX 2026 Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne vendredi 2 janvier 2026.
CARTES DE VOEUX 2026
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Atelier cartes de voeux Pop’up à l’Ecomusée .
Réservation obligatoire .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51
English :
Pop’up greeting card workshop at the Ecomuseum .
L’événement CARTES DE VOEUX 2026 Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-04 par Pays Erdre Canal Forêt