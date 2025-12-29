Cartes de vœux à l’aquarelle Feuille Blanche, Café Noir Paris
Cartes de vœux à l’aquarelle Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 10 janvier 2026.
Un atelier délicat et inspirant pour créer vos cartes de vœux personnalisées :
aquarelle douce, éclats dorés ou argentés, petits mots inspirés…
Chaque carte devient une petite œuvre d’art
Vous repartez avec plusieurs cartes uniques prêtes à offrir.
Un atelier simple, beau, accessible à tous — un incontournable de décembre !
Tarif Solo 29€ – Duo 50€
Le samedi 10 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
payant
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
