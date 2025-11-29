Cartes de voeux en linogravure Ressourcerie Le Plant B Paris

Gravez la nature et imprimez votre propre carte de vœux.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à graver un motif inspiré de la nature, puis à l’imprimer pour créer une carte de vœux unique et artisanale.

Si possible, prévoyez à l’avance un dessin simple (formes claires et épurées). Des modèles seront également proposés sur place pour vous inspirer.

Initiez-vous à la linogravure en explorant les formes végétales et en créant votre propres cartes de voeux.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h30 à 18h30

gratuit

Cet atelier est une initiation proposée par un des bénévoles de l’association. Vous repartez avec votre création !

Public jeunes et adultes.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org