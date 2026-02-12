Cartes en pop-up Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 7 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Créez des pop-up avec des oiseaux inspirés du cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien, du Musée des beaux-arts de Rennes.

C’est également l’occasion de découvrir les personnages du film Le Secret des Mésanges. En partenariat avec le Musée des beaux-arts. Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



