Cartes en pop-up, Bibliothèque Triangle, Rennes

Cartes en pop-up Samedi 7 mars, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

C’est également l’occasion de découvrir les personnages du film Le Secret des Mésanges. En partenariat avec le Musée des beaux-arts. Dès 7 ans

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 95 »}]

Créez des pop-up avec des oiseaux inspirés du cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien, du Musée des beaux-arts de Rennes. atelier créatif enfants dès 7 ans

E.Offredo