Cartes et énigmes | La grande course du cinéma ! Attichy

Cartes et énigmes | La grande course du cinéma !

Rue de la Fontaine Aubier Attichy Oise

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Silence… moteur… action !

Aujourd’hui, ce n’est pas dans une salle obscure que commence l’aventure, mais en plein air, carte en main et esprit en éveil. Pars à la découverte d’un parcours inspiré de tes films préférés Le Seigneur des Anneaux, Charlie et la chocolaterie, Zootopie et bien d’autres encore…

À chaque étape, une énigme ou un défi t’attend sauras-tu reconnaître une réplique, replacer une scène, ou compléter l’histoire ? Forme ton équipe — en famille ou entre amis — et mets tes connaissances à l’épreuve pour trouver toutes les réponses… et peut-être atteindre la fin du scénario !

Rue de la Fontaine Aubier Attichy 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

English :

Silence… engine… action!

Today, the adventure doesn’t begin in a darkened theater, but in the open air, map in hand and mind alert. Set off on a journey inspired by your favorite films: Lord of the Rings, Charlie and the Chocolate Factory, Zootopie and many more…

At each stage, a riddle or challenge awaits you: can you recognize a line, replace a scene, or complete the story? Form your own team with family or friends and put your knowledge to the test to find all the answers? and maybe reach the end of the story!

