Cartes poétiques ensemencées : quand les mots prennent racine, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Cartes poétiques ensemencées : quand les mots prennent racine Samedi 21 mars, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dans le cadre du Printemps des poètes 2026, sur le thème : La liberté. Force vive déployée, venez fabriquer votre propre papier ensemencé à partir de fibres recyclées et de graines prêtes à éclore.

Une fois la pâte pétrie, moulée, séchée, place à l’écriture : chacun sera invité à écrire ou sélectionner une courte poésie inspirée par la force vive de la liberté — souffle, mouvement, élan, germination…

Une fois semé, votre poème deviendra fleur : un moment de création partagée, entre écriture et nature, pour faire éclore la poésie.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

