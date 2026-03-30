Cartes postales anciennes d’ Avallon. Du cliché ancien au regard contemporain Grenier à sel Avallon

Cartes postales anciennes d’ Avallon. Du cliché ancien au regard contemporain

Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-10

Du cliché ancien au regard contemporain

Cette exposition propose un dialogue sensible entre passé et présent à travers une sélection de cartes postales anciennes de la Ville d’Avallon du XIXe au XXe siècle, mises en regard des mêmes vues photographiées aujourd’hui. Les paysages, commerces, rues et monuments y révèlent leurs métamorphoses, invitant le visiteur à mesurer le temps qui passe. L’ensemble a été rendu possible grâce au prêt généreux de Robert Auclerc, passionné et collectionneur bien connu des Avallonnais.

Alors ? Prêts pour un voyage dans le passé d’Avallon ? .

Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

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English : Cartes postales anciennes d’ Avallon. Du cliché ancien au regard contemporain

L’événement Cartes postales anciennes d’ Avallon. Du cliché ancien au regard contemporain Avallon a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay