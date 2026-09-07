Cartes postales « Commémorations, théâtre, kermesses au début du siècle », Maison du Patrimoine, Sedan

Informations pratiques

Cartes postales « Commémorations, théâtre, kermesses au début du siècle » 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Sedan à travers les moments de fête et de célébration qui ont marqué la ville. Proposée par l’Amicale philatélique et cartophile de Sedan, cette exposition vous invite à découvrir ces évènements à travers le temps.

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr/ Les anciens bains-douches, construits de 1913 à 1921, ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré et doté d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

La Maison du Patrimoine est un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale.

Cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, des maquettes, des matériaux et des éléments à manipuler. Parking gratuit à proximité pour les voitures (mais pas pour les cars).

Plongez dans l’histoire de Sedan à travers les moments de fête et de célébration qui ont marqué la ville. Proposée par l’Amicale philatélique et cartophile de Sedan, cette exposition vous invite à à…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan