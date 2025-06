Cartes postales d’Olivier Deck la librairie caractères Mont-de-Marsan 4 juillet 2025 10:00

Tarif :

CARTE POSTALE 1 LA LONGUE ROUTE

UNE BRÈVE HISTOIRE DES GITANS EN ESPAGNE

Depuis son arrivée en Espagne jusqu’à nos jours, le peuple gitan a connu une très longue route jalonnée d’épreuves, d’injustices et de menaces d’extermination. Or cette ethnie vagabonde, dont le caractère singulier se double d’extraordinaires capacités d’adaptation, avait accumulé les savoir-faire en chemin, et si elle suscitait d’un côté le rejet, elle savait par ailleurs se rendre utile et même indispensable, avec ses marchands de chevaux, forgerons, boulangers, musiciens, danseuses ou diseuses de bonne aventure. La longue route est le récit de leur voyage depuis le franchissement des Pyrénées en 1425, après quoi ils se sont disséminés sur divers territoires de la Péninsule, jusqu’à l’Andalousie qui sera leur terre d’accueil et de prédilection, où ils contribueront de façon inappréciable à l’enrichissement hum .

la librairie caractères 17 rue du Maréchal Bosquet

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 36 66

