Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux Librairie L’escampette Pau

Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux

Librairie L’escampette 19 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Relecture érudite et sensible du mythe de l’Enéide, Irene Vallejo signe avec Carthage (en espagnol El silbido del arquero ) son premier roman, co-édité par Albin Michel et Les Belles Lettres, après le succès de L’infini dans un roseau .

Nous aurons le plaisir de recevoir Bernadette Engel-Roux, également poétesse, qui en a assuré la traduction française. .

Librairie L’escampette 19 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 83 31 libraires@lescampette.org

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English : Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux

L’événement Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux Pau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Pau