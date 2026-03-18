Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux Librairie L’escampette Pau
Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux Librairie L’escampette Pau mercredi 1 avril 2026.
Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux
Librairie L’escampette 19 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Relecture érudite et sensible du mythe de l’Enéide, Irene Vallejo signe avec Carthage (en espagnol El silbido del arquero ) son premier roman, co-édité par Albin Michel et Les Belles Lettres, après le succès de L’infini dans un roseau .
Nous aurons le plaisir de recevoir Bernadette Engel-Roux, également poétesse, qui en a assuré la traduction française. .
Librairie L’escampette 19 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 83 31 libraires@lescampette.org
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L’événement Carthage d’Irene Vallejo rencontre avec la traductrice Bernadette Engel-Roux Pau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Pau