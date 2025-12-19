Cartographie et gromatique Romaines Musée départemental Arles antique Arles

Cartographie et gromatique Romaines

Jeudi 19 février 2026 de 18h à 19h. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

Date(s) :

2026-02-19

L’association Arelate vous donne rendez-vous pour venir rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits.

La quasi-totalité de l’empire a été arpentée et cartographiée par les militaires, les géographes et les gromaticiens (géomètres) avec des méthodes efficaces à des fins religieuses, identitaires, politiques, impériales et fiscales. Depuis les Gracques jusqu’à… Théodoric !

Par Jacques Mauduy, agrégé de l’université, membre des associations Arelate et Amis du Vieil Arles .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Arelate association invites you to come and meet specialists in Antiquity and exchange views with them on subjects that are often unprecedented.

L’événement Cartographie et gromatique Romaines Arles a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme d’Arles