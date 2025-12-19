Cartographie et gromatique Romaines Musée départemental Arles antique Arles
Cartographie et gromatique Romaines Musée départemental Arles antique Arles jeudi 19 février 2026.
Cartographie et gromatique Romaines
Jeudi 19 février 2026 de 18h à 19h. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19 19:00:00
Date(s) :
2026-02-19
L’association Arelate vous donne rendez-vous pour venir rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits.
La quasi-totalité de l’empire a été arpentée et cartographiée par les militaires, les géographes et les gromaticiens (géomètres) avec des méthodes efficaces à des fins religieuses, identitaires, politiques, impériales et fiscales. Depuis les Gracques jusqu’à… Théodoric !
Par Jacques Mauduy, agrégé de l’université, membre des associations Arelate et Amis du Vieil Arles .
Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Arelate association invites you to come and meet specialists in Antiquity and exchange views with them on subjects that are often unprecedented.
L’événement Cartographie et gromatique Romaines Arles a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme d’Arles