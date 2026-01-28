Cartographie S – Le Jour de la Carte Centre des expositions de Nantes Métropole Nantes Mercredi 4 février, 12h00 Entrée libre et gratuite

Cartographie(S) l’événement nantais du Jour de la Carte

Ce 4 février 2026, nous célébrerons le **premier « Jour de la Carte »**.

Une initiative de « **la République des Cartes** » invitant, partout en France, curieux, novices comme passionné·e·s à découvrir les cartes et leurs territoires sous des angles surprenants, originaux et inédits !

« **Le Jour de la Carte** » a pour but de révéler le pouvoir des cartes comme levier pour faire démocratie, rendant ainsi visible leur rôle essentiel pour comprendre, décider et agir ensemble.

Nous, acteurs·trices de la cartographie et passionné·e·s des cartes vous donnons rendez-vous à « **Cartographie(S)** », l’événement nantais du « Jour de la Carte ».

Cet événement est organisé au niveau local par [Nantes Métropole](https://metropole.nantes.fr/), [OpenStreetMap Nantes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nantes), [Cartotrain](https://cartotrain.fr/), [La Géothèque](https://lageothequelibrairie.com/)

**Programme**

**Atelier :**

« Les cartes qu’il nous faut » : réflexions, débats sur le sens des cartes et identification des « manques ».

**Jeux :**

« Cartes sur table ! » : jeu collaboratif d’imagination et de gestion d’un territoire en évolution.

Jeux « géographiques » anciens (type jeu de l’oie) dont certains inspirés de Jules Verne.

Quizz cartographiques : reconnaissance de cartes de lieux réels ou imaginaires.

**Exposition :**

« Trois siècles d’innovations cartographiques : de l’encre au pixel »

« Le territoire sous toutes ses formes »

« Les cartes qu’il nous faut »

« OpenStreetMap, la carte collaborative libre »

« Cartotrain, rendre plus beaux vos plans de voyages »

**Temps de rencontre** autour des thématiques de l’exposition.

**Animations diverses :**

Discussions « cartographiques » autour de cartes papier et numériques anciennes et hétéroclites.

La cartographie dans tous ses états : comparaison de cartes, « mensonges » des cartes, projections cartographiques, …



[**La République des Cartes**](https://www.republiquedescartes.fr/) est un collectif regroupant :

Comme partenaires :

l’[Institut national de l’information géographique et forestière](https://www.ign.fr/) (IGN), la [Banque des territoires](https://www.banquedesterritoires.fr/), [Leonard](https://leonard.vinci.com/), [La Fabrique de la Cité](https://www.lafabriquedelacite.com/) (Groupe VINCI), [Ubisoft](https://www.ubisoft.com/fr-fr), [Nodesign](https://www.nodesign.net/), [OVHcloud](https://www.ovhcloud.com/fr), [Docaposte](https://www.docaposte.com/)

Avec le soutien de :

[CY école de design](https://www.cy-ecolededesign.fr/), le [Conseil national de l’information géolocalisée](https://cnig.gouv.fr/) (CNIG), l’[Afigéo](https://www.afigeo.asso.fr/), l’[Université Gustave Eiffel](https://www.univ-gustave-eiffel.fr/), [OpenDataFrance](https://opendatafrance.fr/), [AOC Media](https://aoc.media/).

#RepCartes #JourdelaCarte

Centre des expositions de Nantes Métropole 2 cours du Champ de Mars 44000 Nantes Centre-Ville Nantes 44021 Loire-Atlantique



