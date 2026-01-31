Cartographie(S) – Le Jour de la Carte Centre Expo de Nantes Métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 12:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La République des Cartes organise chaque premier mercredi de février Le Jour de la Carte, une manifestation qui a pour but de susciter des initiatives locales partout en France. « Pour révéler le pouvoir démocratique des cartes et inviter curieux, novices comme passionnés à découvrir les cartes et leurs territoires sous des angles surprenants, originaux et inédits ! » A Nantes, Nantes Métropole, OpenStreetMap Nantes, Cartotrain et La Géothèque se sont associés pour proposer « Cartographie(S) ». Au programme :Atelier « Les cartes qu’il nous faut » : réflexions et débat sur le sens des cartes ; identification des « manques ». Jeux :- Cartes sur table ! : jeu collaboratif d’imagination et de gestion d’un territoire en évolution.- Jeux « géographiques » anciens (type jeu de l’oie) dont certains inspirés de Jules Verne.- Quizz cartographiques : reconnaissance de cartes de lieux réels ou imaginaires. Expositions :- « Trois siècles d’innovations cartographiques : de l’encre au pixel »- « Le territoire sous toutes ses formes »- « Les cartes qu’il nous faut »- « OpenStreetMap, la carte collaborative libre »- « Cartotrain, rendre plus beaux vos plans de voyages » Temps de rencontre autour des thématiques de l’exposition. Animations diverses :- Discussions « cartographiques » autour de cartes papier et numériques anciennes et hétéroclites.- La cartographie dans tous ses états : comparaison de cartes, relativité et mensonges des cartes, projections cartographiques, …

Centre Expo de Nantes Métropole Centre-ville Nantes 44000

http://www.nantesmetropole.fr https://www.republiquedescartes.fr/jour-de-la-carte



